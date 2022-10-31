Температура воды в Черном море у берегов Крыма достигла июньских показателей

Синоптик также добавила, что, несмотря на кратковременные дожди, осень в этом году выдалась теплой
Фото: Анна САДОВНИКОВА
Пока Москву и северные регионы засыпает снегами, температура воды в Черное море у берегов Крыма достигла практически июньских показателей! А между тем, на носу последний осенний месяц.
Так, по данным регионального гидрометцентра, столбики термометра в конце октября держатся на уровне 17-16 градусов выше нуля. Об этом КП-Крым сообщила синоптик Вероника Шенгелай. По ее словам, в такой теплой температуре воды нет ничего аномального, так как это стандартная ситуация в период теплой осени.
Самая высокая температура 31 октября зафиксирована в Ялте и Алуште. Здесь море остыло до 17 градусов, а еще несколько дней назад было 18. На градус ниже в Евпатории, Феодосии и Севастополе, а до +15 градусов опустился столбик в Черноморском. А вот Азовское море сейчас высокой температурой не радует.
- Сейчас там порядка 12-13 градусов тепла, - отмечает синоптик.
Она добавила, что несмотря на кратковременные дожди, осень в этом году выдалась теплой, поэтому вода в Черном море долго остается комфортной температуры. В начале ноября крымчан даже ждет небольшое потепление – до 16-17 градусов выше нуля днем и до 10 градусов ночью.
Напомним, в Крыму до конца октября объявлено штормовое предупреждение в связи с возможными смерчам из-за сильного ветра. 31 октября в западных, центральных, южных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится высокая пожарная опасность.
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