В Джанкойском районе Крыма полицейские спасли мужчину, упавшего в канал

Фото: МВД по РК

В Джанкойском районе двое полицейских спасли мужчину, который упал в оросительно-обводнительный канал. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

В одну из ночей старший лейтенант Александр Герега и капитан Юрий Власенко осуществляли обход территории и услышали всплеск воды и крики. Подойдя ближе, они увидели в канале мужчину, который не мог выбраться на берег из-за сильного течения и скользких плит.

– Сотрудники полиции вытащили обессиленного мужчину на берег. Спасенным оказался 41-летний местный житель, который рассказал, что возвращался домой на велосипеде и решил остановиться, чтобы спуститься к воде. Поскользнувшись на скользкой после дождя плите, мужчина упал в воду и не смог самостоятельно выбраться, – говорится в сообщении.

За решительные действия при спасении человека руководством МВД по РК было принято решение о награждении Александра Гереги и Юрия Власенко.

Напомним, в июле на Ангарском перевале сотрудники ДПС спасли девушку, которой стало плохо за рулем.

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