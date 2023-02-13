В Евпатории неизвестные подожгли могилу 21-летнего героя спецоперации: рядом видели странного мужчину

Вандалов, которые подожгли могилу героя СВО, сейчас ищет полиция. Фото: скриншот из видео

В Евпатории неизвестные вандалы подожгли могилу участника спецоперации, погибшего в ходе выполнения воинского долга. Все произошло в минувшее воскресенье, 12 февраля.

Видеозапись с кладбища на Мирновском шоссе опубликовал в социальных сетях отец погибшего героя СВО - 21-летнего Владимира.

- С субботы на воскресенье какая-то тварь подпалила могилу моего сына. Эксперты сказали, что это явный поджог, - рассказывает отец военнослужащего на видео.

Владимир участвовал в спецоперации с самого ее начала - сначала на донецком, а потом на херсонском направлении. Парень погиб в октябре 2022 года, а 9 февраля 2023 года его посмертно наградили Орденом Мужества.

Как «КП-Крым» рассказала подруга погибшего участника спецоперации Александра Бурмистова, вечером 11 февраля проведать героя приходили его друзья, которым девушка по телефону объясняла, как найти могилу.

- Пришли они туда в районе 19 часов, ушли примерно в 19:30. Сигареты они ему не подкуривали, открытые свечи не оставляли, была лишь закрытая свеча в банке. В тот момент, когда они находились у Вовы, к ним подошел мужчина в алкогольном опьянении. Просил сигарету и вытирал ноги о соседнюю могилу! Брат сказал, что мужчина был невысокого роста, седой и худой. Но, к сожалению, в потемках было тяжело разглядеть, - рассказала Александра.

По факту шокирующего своим цинизмом происшествия полиция Крыма уже возбудила уголовное дело по 244 статье УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Об этом «Комсомолке» рассказала полковник внутренней службы МВД по республике Крым Наталья Кашкарова.

- В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, а также возможных подозреваемых лиц, - подчеркнула Наталья Кашкарова.

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