«Хочу, чтобы этих подонков нашли»: мать героя спецоперации поделилась болью после сожжения вандалами могилы сына

Мама и бабушка погибшего военного навещают его могилу каждое воскресенье. Об этом могли знать преступники. Фото: скриншот из видео "ЧП Крым"

Днем 13 февраля весь Крым всколыхнул шокирующий случай. В Евпатории на кладбище на Мирновском шоссе неизвестные вандалы подожгли могилу героя специальной военной операции - 21-летнего Владимира Цыгония, погибшего в Херсонской области в октябре 2022 года.

9 февраля молодого человека посмертно наградили Орденом Мужества, а спустя пару дней родственники героя СВО обнаружили страшное - на месте захоронения военнослужащего осталось лишь пепелище.

МВД Крыма уже возбудило уголовное дело по 244 статье УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). На данный момент полицейские ищут подозреваемых.

«Комсомолка» связалась с мамой Владимира Цыгония. В беседе с корреспондентом «КП-Крым» женщина рассказала, что у ее сына не было недоброжелателей - Владимир всегда был готов прийти на помощь каждому, кому она требовалась.

УЧАСТВОВАЛ В СВО С САМОГО НАЧАЛА

- Это мой единственный сын. У него было очень много друзей, он всегда ко всем относился с уважением и всегда готов был помочь. Мы с его папой уже давно в разводе, поэтому он воспитывался женщинами - мной и своей бабушкой, к которой всегда обращался на «Вы». Вова окончил техникум по специальности «компьютерные сети». А в 2021 году был призван на службу в армию, - рассказывает мама погибшего героя СВО Людмила.

Владимир Цыгоний 24 февраля 2022 года отправился защищать нашу страну. Он служил сначала на донецком, а потом на херсонском направлении. Фото предоставлено героем публикации

Парня призвали на срочную службу в 2021-м году. Он отправился служить в морскую пехоту - в 810-ю бригаду в Севастополе. Там он принял присягу и подписал контракт. Сначала военный служил на донецком направлении, освобождал Мариуполь, Волноваху. Затем отправился на херсонское направление. Владимир погиб в Херсонской области 9 октября 2022 года, а 9 февраля его семья получила награду - Орден Мужества. Посмертно.

У ПАРНЯ НЕ БЫЛО ВРАГОВ

О случившемся с могилой единственного сына Людмила узнала от сотрудников евпаторийской администрации.

- 9 февраля мы были у Вовы на кладбище - принесли его награду, положили на несколько минут. Там было все хорошо. А вчера (12 февраля, - Прим.Ред) позвонили из мэрии, сообщили, что могила сгорела. Я когда приехала, была в шоке. Понимаете, там все истлено, вообще ничего не осталось. На могиле у сына стояло четыре знамени - флаг России, флаг 810-й бригады, Андреевский флаг и флаг морской пехоты. Все сгорело дотла.

Мама Владимира считает, что преступники изначально планировали осквернить именно его могилу.

У МОГИЛЫ ВИДЕЛИ ПЬЯНОГО МУЖЧИНУ

- Вова похоронен на Аллее героев на Евпаторийском кладбище, - рассказывает Людмила, - там все военнослужащие. Но сгорела именно его могила. Очень хочу, чтобы этих мразей нашли. Подозрений, кто это мог сделать, у меня нет.

О том, что погибший герой спецоперации пользовался уважением «Комсомолке» рассказывала и подруга Владимира Александра. Девушка призналась, что за день по происшествия проведать могилу военнослужащего приходили его друзья. Вечером они заметили странного мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который пытался вытирать ноги о соседнюю могилу. Однако на момент ухода ребят, могила Владимира была в порядке.

ХОТЕЛИ, ЧТОБЫ ПЕПЕЛИЩЕ УВИДЕЛИ РОДНЫЕ?

- Это все произошло в ночь на воскресенье. А именно в эти дни мы с бабушкой ходим на кладбище. Я думаю, что этот поджог не зря устроили именно так - чтобы мы пришли к пепелищу, - рассказывает мама героя СВО.

Если чудовищная задумка действительно была такова, то преступник спланировал все заранее, и точно знал о том, когда семья Владимира посещает его могилу. По, если можно это так назвать, счастливой случайности, мама и бабушка военнослужащего именно в этот день решили не навещать сына и внука.

Такую жуткую картину увидела мама героя спецоперации, когда пришла на кладбище. Фото предоставлено героем публикации

- Мы в это воскресенье как раз не пошли, потому что были там в четверг, когда приносили на могилу Орден Мужества. Батюшка в церкви нам сказал, что очень часто не нужно ходить на кладбище. Но вот как раз в воскресенье мне и позвонили, - сокрушается Людмила.

НЕДЕЛЮ НАЗАД УКРАЛИ ЦВЕТЫ

Герой спецоперации Владимир Ц. был похоронен на Евпаторийской кладбище 18 октября 2022 года. За это время никаких случаев из ряда вон семья молодого человека не замечала.

- Правда незадолго до происшествия с могилы Вовы украли букет. Мы купили дорогие искусственные цветы - они очень похожи на настоящие. Через неделю пришли - цветов нет, - говорит мама погибшего военнослужащего, - Но мы решили никуда не обращаться, потому что мальчик у нас был щедрый, поделился значит, отдал тому, кому эти цветы нужнее.

На данный момент расследованием дела занимаются полицейские. А семье героя спецоперации предстоит восстановить его могилу. Как отмечает Людмила, помочь с этим пообещали сотрудники администрации Евпатории. На вопрос о том, могут ли оказать какую-то поддержку неравнодушные граждане, мама героя отвечает - не стоит.

- Я уже потеряла единственного сына. Мне больше ничего не нужно.

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