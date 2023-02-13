Экс-сотрудницу дептранса Севастополя осудят за взятку и превышение полномочий

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший эксперт управления дорожного хозяйства Севастополя предстанет перед судом за взяточничество, сообщили в пресс-службе крымского Следкома.

Главный специалист департамента была назначена представителем по контролю выполненных работ на объекте «Реконструкция моста через суходол» на а/д 67 Н-134 пр. Гагарина».

- Женщина выдвинула требования директору субподрядной организации, производившего работы, об оказании ей услуг имущественного характера - передаче во временное безвозмездное пользование автомобиля «Audi Q-5», принадлежащего его фирме, а также об оплате ремонта машины «Seat IBIZA», которая находилась ранее у нее в пользовании, - говорится в сообщении.

В обмен она обещала не следить за качеством и объемом выполненных работ, на что директор ООО согласился. В последующем, понимая, что работы выполнены халтурно, женщина подписала акты приемки. Ущерб от ее действий был оценен на сумму более 850 тысяч рублей.

- Расследование завершено, собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - добавили в пресс-службе Следкома.

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