Мужчин, которые до смерти забили 69-летнего ялтинца, заступившегося за сына, обвинили в убийстве

Расследованием убийства занимается СК Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще одно резонансное убийство всколыхнуло небольшую курортную Ялту. Спустя полтора месяца после жестокой расправы над 34-летним Сергеем Суховым, которая стала причиной стихийного схода у стен местного управления МВД, произошло нападение на 69-го пенсионера Сергея Шаганова.

Мужчина был до смерти забит в собственном доме. Как стало известно «КП-Крым», в его гибели обвиняют двух выходцев из одной из кавказских республик.

ЗАСТУПИЛИСЬ ЗА РОДСТВЕННИКА

По данным следствия, все произошло ночью 26 октября. Трагедии предшествовала потасовка возле местного супермаркета. У одного из сыновей пенсионера началась стычка с двумя мужчинами, с которыми он случайно встретился на улице. На звуки драки из дома выскочил сын Сергея Шаганова и он сам. В ходе драки нападавшие ретировались.

Но история на этом не закончилась. Старший брат решил отвезти младшего в травмпункт. В этот момент Сергей Шаганов остался в доме один.

Нападавшие, разбив окно, пробрались в дом к отцу ребят, и устроили там побоище.

Избитого Сергея Шаганова застали его дети, вернувшиеся из травмпункта. К сожалению, из-за травм головы мужчина скончался по дороге в больницу.

НАПАДАВШИЕ И РАНЬШЕ БЫЛИ НЕ В ЛАДАХ С ЗАКОНОМ

Нападавших удалось задержать в тот же день. Первоначально силовики завели на них уголовное дело по четвертой части статьи 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшее смерть потерпевшего). Однако 1 ноября в ГСУ СК по Республике Крым и городу Севастополю сообщили, что уголовное дело переквалифицировали на другую, более суровую статью.

- Предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц), - рассказали в ведомстве.

Также в СК рассказали, что 28-летний молодой человек и 41-летний мужчина и до этого были не в ладах с законом, они были судимы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

- Ялтинским городским судом в отношении злоумышленников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в сообщении ведомства.

В СК уточнили, что в СИЗО обвиняемые пробудут два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.

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