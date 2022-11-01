Суд в Крыму отправил в колонию отца пятерых детей, избившего судебных приставов из-за долга по « коммуналке» в 100 тысяч рублей

При вынесении приговора суд учел, что крымчанин воспитывает пятерых несовершеннолетних детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд в Крыму приговорил многодетного отца к одному году колонии за нападение на судебных приставов. Об этом сообщили в пресс-службе Джанкойского районного суда.

40-летний житель Победное накопил долг по коммунальным платежам на сумму 100 тысяч рублей. В декабре 2021 года двое судебных приставов нагрянули к нему домой, чтобы напомнить о задолженности, однако после предъявления документов столкнулись с недовольством. Хозяин дома несколько раз ударил представителей власти в область лица, рук, ног и туловища.

- Телесные повреждения, нанесенные двум представителям власти незаконопослушным и агрессивным индивидуальным предпринимателем, задолжавшим государству немалую сумму, оценены медиками как не опасные для жизни и здоровья потерпевших, от получения которых те испытали физическую боль, - говорится в сообщении.

В суде мужчина вину не признал, объясняя свое поведение тем, что один из приставов пытался без разрешения проникнуть во двор, а также отказывался предоставить документ с детальной расшифровкой задолженности.

При вынесении приговора суд учел, что крымчанин воспитывает пятерых несовершеннолетних детей. В результате мужчина получил один год в колонии-поселении.

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