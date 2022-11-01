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Происшествия1 ноября 2022 13:33

Суд в Крыму отправил в колонию отца пятерых детей, избившего судебных приставов из-за долга по « коммуналке» в 100 тысяч рублей

В суде крымчанин совою вину не признал
Екатерина НАЗАРОВА
При вынесении приговора суд учел, что крымчанин воспитывает пятерых несовершеннолетних детей

При вынесении приговора суд учел, что крымчанин воспитывает пятерых несовершеннолетних детей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд в Крыму приговорил многодетного отца к одному году колонии за нападение на судебных приставов. Об этом сообщили в пресс-службе Джанкойского районного суда.

40-летний житель Победное накопил долг по коммунальным платежам на сумму 100 тысяч рублей. В декабре 2021 года двое судебных приставов нагрянули к нему домой, чтобы напомнить о задолженности, однако после предъявления документов столкнулись с недовольством. Хозяин дома несколько раз ударил представителей власти в область лица, рук, ног и туловища.

- Телесные повреждения, нанесенные двум представителям власти незаконопослушным и агрессивным индивидуальным предпринимателем, задолжавшим государству немалую сумму, оценены медиками как не опасные для жизни и здоровья потерпевших, от получения которых те испытали физическую боль, - говорится в сообщении.

В суде мужчина вину не признал, объясняя свое поведение тем, что один из приставов пытался без разрешения проникнуть во двор, а также отказывался предоставить документ с детальной расшифровкой задолженности.

При вынесении приговора суд учел, что крымчанин воспитывает пятерых несовершеннолетних детей. В результате мужчина получил один год в колонии-поселении.

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