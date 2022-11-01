Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия1 ноября 2022 14:35

Догхантер со стажем: в Джанкое поймали серийного убийцу собак

Мужчина безжалостно стрелял в четвероногих посреди белого дня
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
По словам местных жителей, мотивом жестокой акции со стороны крымчанина могла стать банальная месть.

По словам местных жителей, мотивом жестокой акции со стороны крымчанина могла стать банальная месть.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях жителей Джанкоя потрясла ужасная новость - в их городе завелся догхантер. Неизвестный средь белого дня безжалостно стрелял в собак из винтовки, даже не опасаясь взглядов прохожих. О серийных преступлениях стало известно от очевидцев, которые написали о случившемся в соцсетях.

- Сколько собак застрелил, он вряд ли признается, но, думаю, много. Вчера был не его день. Молодой человек с супругой не прошли мимо и вызвали наряд полиции. Как работает закон о жестоком обращении, мы, к сожалению, все знаем поэтому просим максимальной огласки. Пусть земля горит под его ногами, - написали в Сети возмущенные пользователи.

По словам местных жителей, мотивом жестокой акции со стороны крымчанина могла стать банальная месть.

- Возможно, они громко лаяли под его окном или делали свои дела во дворе, но разве это повод такой бесчеловечности? Преступник должен быть наказан! А если бы дети увидели эти зверства, - возмущаются в комментариях под постом джанкойцы.

Как удалось узнать КП-Крым, в день публикации зверствами местного жителя занялись местные полицейские. В отделение Джанкойского МВД обратилась местная жительница, которая сообщила, что неизвестный мужчина из травматического оружия стреляет по собакам. На место сразу выехали силовики, которые установили подозреваемого - 41-летнего жителя города Джанкой.

- При осмотре у него обнаружено и изъято оружие, которое направлено на экспертизу. В результате обследования территории убитых или раненых животных не обнаружено. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, по окончании которых будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщили КП-Крым в пресс-служба МВД по Крыму.

Напомним, не так давно в Саках уже происходила подобная ситуация. Год назад мужчина в очередной раз перебрал алкоголя и уснул, но сон нарушил лай его собаки породы немецкий цвергшпиц. Крымчанина разозлило поведение животного, в порыве ярости он ударил его ногой. Затем повторил удар, который пришелся собаке в голову. Несчастное животное погибло прямо на месте. Преступлением занялась прокуратура и наказала безжалостного разбойника двумя годами за решеткой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крымчанина посадят за убийство собаки-инвалида

Также житель Сак в пьяном угаре избил участкового (подробнее)

Догхантер: «Я делаю для животных больше, чем зоозащитники- избавляю собак от страданий»

Корреспондент kp.ru отыскал реального персонажа городских легенд - охотника на псов (подробнее)

КриминалКАРТИНА ДНЯ