Догхантер со стажем: в Джанкое поймали серийного убийцу собак

По словам местных жителей, мотивом жестокой акции со стороны крымчанина могла стать банальная месть. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях жителей Джанкоя потрясла ужасная новость - в их городе завелся догхантер. Неизвестный средь белого дня безжалостно стрелял в собак из винтовки, даже не опасаясь взглядов прохожих. О серийных преступлениях стало известно от очевидцев, которые написали о случившемся в соцсетях.

- Сколько собак застрелил, он вряд ли признается, но, думаю, много. Вчера был не его день. Молодой человек с супругой не прошли мимо и вызвали наряд полиции. Как работает закон о жестоком обращении, мы, к сожалению, все знаем поэтому просим максимальной огласки. Пусть земля горит под его ногами, - написали в Сети возмущенные пользователи.

По словам местных жителей, мотивом жестокой акции со стороны крымчанина могла стать банальная месть.

- Возможно, они громко лаяли под его окном или делали свои дела во дворе, но разве это повод такой бесчеловечности? Преступник должен быть наказан! А если бы дети увидели эти зверства, - возмущаются в комментариях под постом джанкойцы.

Как удалось узнать КП-Крым, в день публикации зверствами местного жителя занялись местные полицейские. В отделение Джанкойского МВД обратилась местная жительница, которая сообщила, что неизвестный мужчина из травматического оружия стреляет по собакам. На место сразу выехали силовики, которые установили подозреваемого - 41-летнего жителя города Джанкой.

- При осмотре у него обнаружено и изъято оружие, которое направлено на экспертизу. В результате обследования территории убитых или раненых животных не обнаружено. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, по окончании которых будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщили КП-Крым в пресс-служба МВД по Крыму.

Напомним, не так давно в Саках уже происходила подобная ситуация. Год назад мужчина в очередной раз перебрал алкоголя и уснул, но сон нарушил лай его собаки породы немецкий цвергшпиц. Крымчанина разозлило поведение животного, в порыве ярости он ударил его ногой. Затем повторил удар, который пришелся собаке в голову. Несчастное животное погибло прямо на месте. Преступлением занялась прокуратура и наказала безжалостного разбойника двумя годами за решеткой.

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