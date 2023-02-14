В Керчи осудят организаторов игровых подпольных клубов, заработавших пять миллионов рублей

Сейчас уголовное дело направлено в Керченский городской суд Фото: Даниил ОПАРИН

Завершено уголовное дело в отношении восьми человек, организовавших в Керчи работу подпольных игровых клубов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Следкома.

- Двое местных жителей зимой 2020 года решили создать сеть подпольных компьютерных залов для извлечения незаконного дохода. Подобранные ими работники выполняли роль технических сотрудников и администраторов, - говорится в сообщении.

Роль самих организаторов сводилась к поиску подходящих помещений, закупке оборудования для виртуальных игр и маскировке незаконного бизнеса. Чтобы оставаться в тени, они заключали договоры аренды помещений от имени подставных лиц, а клубы не менее четырех раз меняли «прописку».

Клубы накрыли в январе 2022 года сотрудники ФСБ. На играх молодые люди сумели заработать за два года более пяти 5 миллионов рублей.

Сейчас уголовное дело направлено в Керченский городской суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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