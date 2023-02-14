Умер при загадочных обстоятельствах: в Севастополе нашли труп мужчины, который год пролежал на пустыре

Тело мужчины почти год пролежало на пустыре в районе Хрусталева Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Севастополе в районе улицы Хрусталева почти год пролежал бесхозный труп неизвестного мужчины. Обнаружили скелетированные останки местные жители. Как рассказали в пресс-службе полиции города-героя, сообщение о шокирующей находке поступило несколько дней назад.

Полицейские, выехавшие на место, увидели на пустыре скелетированный труп мужчины и его личные вещи - наплечную сумку, мобильный телефон, пачку сигарет и несколько сотен рублей. Выяснилось, что тело пролежало на безлюдном участке около года.

- Останки принадлежат мужчине, умершему при неизвестных обстоятельствах. Были проведены необходимые следственные действия, взяты образцы тканей для исследования. Признаки насильственной смерти не выявлены, - рассказали в пресс-службе полиции Севастополя.

Позже криминалисты сверили ДНК умершего с Федеральной базой данных геномной информации. Выяснилось, что погибший - житель Гагаринского района 1974 года рождения.

Проверка по данному делу продолжается. Сотрудникам полиции предстоит выяснить, как именно умер мужчина, и почему никто целый год его не искал.

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