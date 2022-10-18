Житель Евпатории расчленил жену и выбросил останки в мусорные контейнеры

Убийца перетащил труп супруги в ванную комнату и расчленил с помощью кухонного ножа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Евпатории признали виновным в жестоком убийстве жены. Об этом сообщает пресс-служба Евпаторийского городского суда.

– Установлено, что в июле 2017 года в г. Евпатории, супружеская пара распивала алкогольные напитки в квартире, произошел конфликт, в ходе которого мужчина задушил свою супругу, – говорится в сообщении.

Чтобы сокрыть следы преступления, убийца перетащил труп супруги в ванную комнату и расчленил с помощью кухонного ножа, после чего «вынес фрагменты в различные мусорные контейнеры».

Вину свою мужчина не признал. По его словам, жена ушла из дома, после чего он сообщил о ее пропаже в правоохранительные органы.

Тем не менее, его вина была подтверждена «совокупностью собранных и исследованных доказательств». Суд приговорил мужчину к восьми годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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