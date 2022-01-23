В Крыму мужчина убил свою жену в новогоднюю ночь и спрятал ее на кладбище: видео

Симферополец уже сознался в преступлении. Фото: читатель "КП"

В новогоднюю ночь под Симферополем произошла жуткая история – в селе Мирное, что под Симферополем, от рук своего супруга умерла 58-летняя женщина. Как сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и городу Севастополю, мужчина расчленил и спрятал тело жены на кладбище.

- По данным следствия, в новогоднюю ночь между подозреваемым и его супругой произошла ссора на почве личных неприязненных отношений. В ходе конфликта он нанес несколько ударов по голове женщины. Предположив, что от полученных травм она скончалась, с целью сокрытия следов преступления, мужчина вывез тело потерпевшей на территорию кладбища, где, расчленив его, закопал. После чего обратился в полицию с заявлением о безвестном исчезновении супруги, - отметили в пресс-службе ведомства.

На данный момент мужчину задержали. Все подробности произошедшего выясняются. Крымчанина подозревают в убийстве супруги (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

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