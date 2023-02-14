Движение по левой стороне Крымского моста откроют до конца февраля

Росавтодор закончил асфальтирование новых пролетов Крымского моста. Фото: Tg-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина

Ремонт левой части Крымского моста близится к завершению. Уже в конце февраля 2023 года планируется запустить движение по автодорожной части для легковушек и автобусов. Радостную для крымчан и гостей полуострова сообщили в пресс-службе Росавтодора.

- В ближайшие две недели специалисты починят поврежденные инженерные системы, установят барьерное ограждение и нанесут термопластиковую разметку, - говорится в сообщении.

Работы ведутся с опережением графика. Уже сегодня, 14 февраля, рабочие уложили финишный слой асфальтобетонного покрытия на четырех пролетах Крымского моста.

Ранее зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин сообщал о том, что первый слой покрытия уложили в минувшее воскресенье, 12 февраля. Тогда же в пресс-службе Росавтодора сообщали, что открытие движения по левой стороне главного символа присоединения Крымского полуострова к РФ намечено на март 2023 года.

Напомним, рано утром 8 октября на Крымском мосту был совершен теракт - подорвался грузовик, а после загорелись цистерны грузового поезда. В результате произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки по направлению в Керчь. Движение по железнодорожной части моста было восстановлено в тот же день. После ЧП возобновила работу Керченская паромная переправа.

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