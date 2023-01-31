На левой автомобильной части Крымского моста установлен последний пролет

Фото: Марат Хуснуллин, t.me/mkhusnullin, скриншот видео

31 января строители установили четвертый пролет на левой автомобильной части Крымского моста. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале.

– Строители завершили надвижку четвертого, последнего, пролетного строения левой автомобильной части Крымского моста. Справились на пять с половиной часов раньше, чем планировали, – написал Хуснуллин.

Напомним, в ночь на 31 января мост перекрыли для надвижки четвертого пролета. Уже в 6:30 движение возобновили.

По словам Хуснуллина, в начале февраля пролет полностью опустят в проектное положение, после чего строители приступят к укладке асфальта, монтажу освещения и барьерных ограждений.

Вице-премьер добавил, что круглосуточно на объекте работают 280 человек, задействовано 20 единиц техники.

Напомним, движение легковых автомобилей и автобусов по обеим сторонам Крымского моста планируют открыть в марте.

Рано утром 8 октября на Крымском мосту был совершен теракт – был подорван грузовик, а после загорелись цистерны соседнего грузового поезда. В результате произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Движение по железнодорожной части моста было восстановлено в тот же день. После ЧП возобновила работу Керченская паромная переправа.

В настоящее время движение легковых автомобилей и автобусов осуществляется только по правой стороне моста. Грузовики, в том числе малотоннажные, идут через Керченскую паромную переправу или сухопутным маршрутом через новые российские регионы.

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