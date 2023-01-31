Движение легковых автомобилей и автобусов по обеим сторонам Крымского моста планируют открыть в марте

Фото: Марат Хуснуллин, t.me/mkhusnullin

Движение легковых автомобилей и автобусов по обеим сторонам автодорожной части Крымского моста планируют открыть уже в марте. Об этом 31 января сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале.

Сегодня строители завершили надвижку последнего, четвертого пролета – на 5,5 часов раньше, чем планировалось.

– В марте рассчитываем по обеим сторонам моста открыть движение для легковых автомобилей и автобусов, – написал Хуснуллин.

Рано утром 8 октября на Крымском мосту был совершен теракт – был подорван грузовик, а после загорелись цистерны соседнего грузового поезда. В результате произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Движение по железнодорожной части моста было восстановлено в тот же день. После ЧП возобновила работу Керченская паромная переправа.

В ночь на 31 января Крымский мост в очередной раз перекрывали на время проведения восстановительных работ. Рано утром движение возобновили.

Напомним, сейчас движение легковых автомобилей и автобусов осуществляется только по правой стороне моста. Грузовики, в том числе малотоннажные, идут через Керченскую паромную переправу или сухопутным маршрутом через новые российские регионы.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50