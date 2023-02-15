Создателю террористического «Украинского Севастопольского корпуса» грозит до 15 лет колонии

В настоящее время задержанного поместили в СИЗО. Фото: пресс-служба УФСБ по Крыму/скриншот из видео

Против ранее задержанного 20-летнего россиянина, который подозревается в планировании теракта на территории Севастополя, возбудили уголовное дело по двум статьям. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму.

Как было установлено ранее, молодой человек создал радикальное движение «Украинский севастопольский корпус», в Telegram-канале которого публиковал призывы к совершению терактов на объектах критической инфраструктуры, а также убийству российских военных. Кроме того, как выяснилось, летом 2022 года он предпринял попытку поджечь пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Луганской и Донецкой Народных Республик.

- Следственным отделом УФСБ <...> в отношении гражданина возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 – ч.1 ст. 205 (покушение на совершение террористического акта), ч.2 ст.205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание и пропаганда терроризма), ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности), - говорится в сообщении.

На три месяца его поместили в СИЗО. Задержанному грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Сейчас силовики продолжают собирать информацию о его деятельности, а также причастности к иным преступлениям.

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