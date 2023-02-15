Директор предприятия «Севгеоцентр» попал под уголовное дело за взятку в один миллион рублей

По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фото: пресс-служба крымского Следкома

Директор предприятия «Севгеоцентр» арестован по обвинению в получении крупной взятки, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Установлено, что частный предприниматель обратился к нему с просьбой помочь продать объект недвижимости на улице Очаковцев.

- В ходе встречи должностное лицо предложил приобрести помещения <...> по заниженной стоимости, одновременно потребовав за это взятку в размере 1 миллиона рублей и еще 30 тысяч - за проведение сторонней организацией экспертизы рыночной стоимости недвижимого имущества, необходимой для сделки по его отчуждению по заниженной стоимости, - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба крымского Следкома

Директор «Севгеоцентра» был задержан оперативниками после получения взятки. По месту его жительства и работы были проведены обыски, в ходе которых изъяты деньги (переданные в качестве взятки) и документы, представляющие интерес для следствия. В настоящее время задержанный находится под стражей.

Фото: пресс-служба крымского Следкома

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