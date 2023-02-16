Над Севастополем и Крымом силами ПВО сбиты несколько беспилотников 16 февраля

На территории Республики Крым и города Севастополя продолжает действовать высокий («желтый») уровень террористической опасности Фото: Анастасия ЖУКОВА

В акватории Севастополя и Крыма силами противовоздушной обороны сбиты несколько беспилотников в четверг. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.

- Итог сегодняшней атаки: начиная с ночи началась атака на полуостров. В зоне Севастополя ПВО и Черноморский флот сбили два из двух укробеспилотников над морем. Еще несколько БПЛА сбили в акватории - в зоне Республики Крым, - написал Развожаев в своем Tg-канале.

По его словам, в настоящее время в Севастополе все спокойно. Он призвал жителей полуострова доверять только официальной информации.

- И напоминаю о нашем чат-боте для ваших сообщений о предполагаемой опасности, подозрительных личностях, обо всем, что так или иначе сейчас влияет на нашу безопасность. Пишите ваши сообщения сюда, - добавил чиновник.

Напомним, утром 16 февраля губернатор города сообщил о том, что над Севастополем отбивают атаку БПЛА. Тогда в акватории города были сбиты два украинских дронах, позже число пораженных летательных аппаратов увеличилась.

В настоящее время на территории Республики Крым и города Севастополя продолжает действовать высокий («желтый») уровень террористической опасности.

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