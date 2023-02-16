Конец нудизму! Самый популярный пляж в Коктебеле может исчезнуть

В Крыму предложили урегулировать работу нудистских пляжей на законодательном уровне Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Когда от жары плавится асфальт, а воздух прогревается до +40, стать нудистом, избавиться от лишней одежды и прыгнуть в прохладное море мечтает чуть ли не каждый курортник. Кто-то хочет получить ровный загар без ненавистных следов от купальника, а кто-то просто отрицает любую одежду на пляже. Для таких целей сотни туристов каждый год выбирают нудистский пляж в небольшом поселке под Феодосией – Коктебеле. Там есть все условия: безумно красивая природа, чистое море и удобный выход к воде. Предпочитающие отдых без одежды могут выделить еще с десяток плюсов самого популярного нудистского пляжа, но, возможно, скоро им придется искать другое место для купания.

Небольшой поселок расположен под Феодосией Фото: Надежда ДАЦЮК

КОНЕЦ НУДИЗМУ?

Когда весь мир праздновал День влюбленных, в Госсовете Крыма на заседании комитета по туризму, курортам и спорту выступила Ольга Алексеева - замначальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Крыму. Она предложила на законодательном уровне урегулировать работу подобных пляжей, ведь они могут мешать остальным курортникам и особенно семьям с детьми.

Некоторые дикие места для отдыха находятся рядом с городскими пляжами, и многие, кто пришел с ребенком, не хотят видеть обнаженку. Да и ревнивцы подозрительно косятся на свою вторую половинку, когда романтичное свидание на закате превращается в эротические фантазии.

- Привлечь данных лиц за нахождение в обнаженном виде в соответствии с кодексом об административных правонарушениях РФ проблематично, так как отсутствует состав, попадающий под данный вид поведения. Решить проблему можно путем внесения соответствующих норм в закон «Об административных правонарушениях в Республике Крым» и предусмотреть ответственность за нахождение в обнаженном виде в местах общего пользования, в том числе на пляжах, - заявила чиновница.

САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ «ГОЛЫЙ» ПЛЯЖ

В качестве примера Алексеева привела самое известное побережье на полуострове, которое находится в Коктебеле - Лисью бухту. Раньше о девственно чистом месте знали лишь избранные, но теперь оно превратилось в столицу отдыха голышом, поэтому людей там стало намного больше. Туристы приезжают туда с палатками, привозят семьи и даже находят себе пару.

Самый популярный нудисткий пляж находится в Коктебеле. Фото: Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА

- Коктебель без нудистского пляжа?! Уверена, что курортное местечко просто потеряет свой шарм без этой своей изюминки, некой раскрепощенности, ведь это и привлекает туда толпы туристов, в том числе и творческих людей. Нудистский пляж – это не просто место, где загорают и купаются голышом, это история поселка, которая слывет вотчиной Максимилиана Волошина. Конечно, легче запретить, чем сделать цивилизованное место для загара без пятен, - возмущается постоянный гость скандального места крымчанка Ольга.

По ее словам, небольшой поселок под Феодосией может полностью лишиться своей популярности из-за такого ограничения.

- Самое удивительное, что даже священники понимают - раз такое явление есть, раз существуют люди, которые придерживаются такой философии, то логично предоставить им специальное место, чтоб они отдыхали как им нравится, но не в местах общественного пользования, - говорит КП-Крым заядлая нудистка побережья.

КОКТЕБЕЛЬ ПОТЕРЯЕТ ИЗЮМИНКУ

При этом мнение отельеров, которые владеют гостевыми домами и мини-гостиницами в Коктебеле, разделилось. Одни говорят, что любители отдыха голышом никак не мешают отдыхающим, даже наоборот – привлекают больше туристов к маленькому поселку. Другие же поддерживают инициативу МВД.

- Иногда мне заранее звонят и спрашивают, мол, нет ли у нас поблизости какого-нибудь дикого места для нудистов? Я и отвечаю, что есть, даже даю адрес. Народ потом приезжает на заселение ко мне и очень благодарит за то, что место подсказала. Пляж на Лисьей бухте уже очень много лет существует. Вы не поверите, но именно на него приезжают люди из Москвы, Екатеринбурга, Питера, Сибири. Из всех городов съезжаются! И что, мы возьмем и лишим их возможности позагорать без лишней одежды? Я считаю, это неправильно, - говорит КП-Крым владелица гостевого дома на улице Победы в Коктебеле Наталья.

При этом управляющий мини-отеля Владимир отмечает, что слишком раскрепощенные туристы иногда отпугивают семейные пары, которые выбирают место для отдыха.

- Бывает, от кого-то услышат об этом известном пляже и сразу вычеркивают вариант отдыха в Коктебеле, выбирают ту же Ялту или Алушту. Некоторые отдыхающие думают, что поселок весь состоит из подобных мест. Было бы хорошо, если для нудистов оборудовали бы другое место – подальше от центра, - отмечает Владимир.

О дальнейшей судьбе самого известного нудистского пляжа пока неизвестно. Однако после выступления Алексеевой председатель Государственного совета республики Владимир Константинов согласился, что ситуацию нужно менять.

- Вопрос надо проработать. Как любая инициатива, она должна быть проработана на правовом уровне, и посмотреть перспективы принятия. Но никто не мешает сегодня и правоохранителям вести себя более жестко в местах общего пользования, - отметил он.

В Министерстве курортов и туризма Крыма «Комсомолке» отказали в комментарии, так как озвученная инициатива их никак не касалась.

- А что мы можем тут сказать? Давайте без нас, - отметили в ведомстве.

Заметим, ранее закрытие пляжа для нудистов обсуждали на аппаратном совещании глав администрации республики. Тогда настоятель храма святого пророка Божия Илии протоиерей Георгий Куницын отметил, что существуют люди, которые вынуждены принимать солнечные ванны по назначению врача. Им надо загорать без одежды, поэтому в городе должны быть соответствующие места, где это можно было бы сделать.

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