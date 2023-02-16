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Происшествия16 февраля 2023 13:22

Жителей Крыма озадачили взрывы в Армянске: рассказываем, что стало причиной

В Армянске на севере Крыма местные жители услышали мощные взрывы 16 февраля
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Громкие звуки на севере полуострова связаны проведением боевого слаживания российских военных

Громкие звуки на севере полуострова связаны проведением боевого слаживания российских военных

Фото: Александр КОЦ

Жители Армянска днем 16 февраля услышали громкие хлопки. Сообщения о возможных взрывах разлетелись по социальным сетям. Очевидцы опубликовали фото, где в черте города на севере Крыма виднелся дым.

- Были слышны громкие звуки, - писали жители Армянска.

Причину произошедшего объяснил советник главы Крыма Олег Крючков. В своем Tg-канале он сообщил, что хлопки связаны с занятиями по тактической подготовке у российских военнослужащих на северной части города.

- Наши подразделения проводят боевое слаживание с использованием различных боеприпасов, - успокоил крымчан советник главы республики.

Олег Крючков попросил не сеять панику и доверять только проверенным источникам информации.

Напомним, утром 16 февраля в акватории Севастополя и Крыма силами противовоздушной обороны было сбито несколько беспилотников. Как сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев, атака началась на полуостров еще ночью.

В акватории Севастополя удалось сбить два из двух украинских БПЛА. Еще несколько были поражены на территории Крыма.

Стоит отметить, что на территории Республики Крым и города Севастополя продолжает действовать высокий («желтый») уровень террористической опасности.

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