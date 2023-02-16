Жителей Крыма озадачили взрывы в Армянске: рассказываем, что стало причиной

Громкие звуки на севере полуострова связаны проведением боевого слаживания российских военных Фото: Александр КОЦ

Жители Армянска днем 16 февраля услышали громкие хлопки. Сообщения о возможных взрывах разлетелись по социальным сетям. Очевидцы опубликовали фото, где в черте города на севере Крыма виднелся дым.

- Были слышны громкие звуки, - писали жители Армянска.

Причину произошедшего объяснил советник главы Крыма Олег Крючков. В своем Tg-канале он сообщил, что хлопки связаны с занятиями по тактической подготовке у российских военнослужащих на северной части города.

- Наши подразделения проводят боевое слаживание с использованием различных боеприпасов, - успокоил крымчан советник главы республики.

Олег Крючков попросил не сеять панику и доверять только проверенным источникам информации.

Напомним, утром 16 февраля в акватории Севастополя и Крыма силами противовоздушной обороны было сбито несколько беспилотников. Как сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев, атака началась на полуостров еще ночью.

В акватории Севастополя удалось сбить два из двух украинских БПЛА. Еще несколько были поражены на территории Крыма.

Стоит отметить, что на территории Республики Крым и города Севастополя продолжает действовать высокий («желтый») уровень террористической опасности.

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