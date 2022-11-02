Для Владимира Зеленского в Крыму подготовили камеру

Украинский лидер до сих пор владеет квартирой на полуострове Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский хочет приехать в Крым и увидеть Черное море. Об этом украинский лидер заявил в интервью Чешскому телевидению.

- Я поеду в Крым. Я очень хочу увидеть море, - сказал Зеленский в ответ на вопрос корреспондента о том, что он будет делать, если «Украина победит» в конфликте.

При этом глава Украины уточнил, что поедет в Крым «точно не зимой».

- Что делать зимой на море? Я поеду туда, когда будет тепло, - добавил он.

В Крыму уже отреагировали на высказанное Зеленским желание и готовы осуществить его, но только на своих правилах.

- Ждем. Камера давно готова, - написал в своем telegram-канале советник главы Республики Крым Олег Крючков.

Напомним, супруга Владимира Зеленского Елена владеет квартирой в элитном комплексе ЖК «Император» в поселке Ливадия. Роскошные апартаменты семья купила еще в 2013 году. Но провести отпуск на ЮБК будущий президент и его жена так и не смогли – сначала в квартире проводили ремонт, а затем Крым стал российским.

Именно в этом жилом комплексе находится квартира Зеленского Фото: Александра Тимощенко

Госсовет Крыма принял постановление о национализации имущества украинских олигархов на территории республики. В собственность Крыма переданы гипермаркеты «Новацентр», АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» и ОАО «Судостроительный завод «Залив». Квартиры Владимира Зеленского, среди всех прочих объектов, пока что нет.

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