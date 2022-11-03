В Севастополе владелец дельфинария выбросил афалин, проживших 10 лет в неволе, в открытое море

Полиция ищет причастных к инциденту с выбросом дельфинов в море на пляже в Севастополе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Севастополе владелец дельфинария в парке Победы выкинул в море четырех дельфинов, которые 10 лет прожили в неволе и не приучены к жизни в естественной среде. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

- Вижу в соцсетях вопиющий случай - владелец дельфинария в парке Победы выкинул в море питомцев. Жаль, нельзя также поступить с ним. Возможно ледяная вода остудила бы его «пыл». Действуем по закону. Отрабатывает полиция и Севприроднадзор на месте. Подключилась и Прокуратура города, только что звонил прокурору Максиму Сергеевичу Жуку, - написал губернатор в своем Tg-канале.

Спасательная операция по поиску питомцев начнется сегодня утром: дрессировщик из коктебельского дельфинария, которая работала с этими дельфинами, вместе со специалистами Севприроднадзора и Центра обеспечения гражданской защиты города отправится на поиски афалин в открытое море.

Не исключено, что дельфины узнают ее по звуковым сигналам и подплывут к лодке. В этом случае останется только аккуратно поднять их на судно с помощью специальных сетей и транспортировать в порт «приписки» - дельфинарий Коктебеля.

К расследованию неблаговидного поступка владельца дельфинария подключилось также региональное управление МВД. В пресс-службе ведомства уточнили, что инцидент с выбросом питомцев в открытое море произошел вечером.

- 2 ноября в 18.10 минут в ОМВД России по Гагаринскому району поступило сообщение от гражданина о том, что на пляже районе Парка Победы неизвестные лица выбрасывают в море дельфинов, - говорится в сообщении.

На пляж была отправлена следственно-оперативная группа ОМВД для осмотра места преступления. Силовики устанавливают очевидцев и участников инцидента.

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