Крымчанин, чтобы отомстить экс-возлюбленной, спалил дом ее родителей стоимостью в четыре миллиона рублей

В результате преступных действий подсудимого в пожаре было уничтожено домовладение, принадлежащее отцу бывшей сожительницы Фото: Евгения ГУСЕВА

38-летнему жителю Бахчисарайского района вынесли приговор за поджог дома бывшей сожительницы и кражу ее телефона.

Как сообщили в пресс-службе Бахчисарайского районного суда, ЧП мужчина устроил в начале июня этого года. Поздним вечером сельчанин напился и отправился домой к бывшей любовнице, которая проживала со своими родителями.

- Дождавшись, когда жильцы дома уснут, злоумышленник прокрался внутрь помещения и, зная расположение комнат, зашел на кухню. Взяв кухонные полотенца, мужчина пропитал их подсолнечным маслом и поджег зажигалкой, после чего, убедившись, что огонь начал распространяться по кухне, с места совершенного преступления скрылся, - говорится в сообщении.

Дом, принадлежавший отцу бывшей сожительницы, был полностью уничтожен. Ясно сознавая свои действия, мужчина таким образом продемонстрировал неприязнь к родителям своей бывшей. Ущерб был оценен более чем в 3 миллиона 700 тысяч рублей.

Кроме того, пока домочадцы пытались безуспешно потушить пламя, и не замечали злоумышленника, мужчина прокрался в спальню к экс-любовницы и украл ее мобильный телефон.

Крымчанина на два года отправили в исправительную колонии общего режима.

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