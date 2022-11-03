Двое прибились к берегу: в Севастополе продолжается операция по спасению дельфинов, выброшенных хозяином в открытое море

Операция по спасению дельфинов началась рано утром 3 ноября. Фото: глава Росприроднадзора Светлана Радионова

В Севастополе проводят операцию по спасению афалин, которых безжалостно выбросил в открытое море хозяин дельфинария. Спасать дельфинов отправились сотрудники Севприроднадзора, волонтеры и тренер, работавшая с животными почти всю их жизнь.

Как подчеркнула руководитель Севприроднадзора Юлия Гаврилова, четыре дельфина больше десяти лет прожили в неволе и на свободе они не выживут, поэтому необходимо приложить максимальные усилия по их спасению.

Напомним, о шокирующей ситуации стало известно 2 ноября. Очевидцы опубликовали видео, как несколько человек привезли на машине дельфинов к берегу и выбросили их в море. К делу подключился губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

- Животных, не приученных к природе, попытаемся спасти, а монстра, зарабатывающего на них, желательно бы самого отправить за решетку, - высказался глава города-героя.

К счастью, двоих дельфинов удалось найти - они сами прибились к берегу. Радостную новость сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Tg-канале.

- Наши специалисты погрузят их на спецтранспорт и отправят в Коктебель. Двух других дельфинов ищем. Хорошо, что они чипированные - это облегчит поиск среди их морских собратьев, - отметила она.

На данный момент поиски афалин продолжаются. В действиях же владельца дельфинария будут разбираться правоохранительные органы.

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