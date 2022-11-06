Прокуратура Крыма начала проверку после пожара в кафе на Ай-Петри

Площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым

Прокуратура Республики Крым проводит проверку в связи с сообщением о крупном пожаре в кафе на плато Ай-Петри. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

– Прокуратура Республики Крым организовала проверку в связи с сообщением, поступившим 5 ноября 2022 года, о возгорании на территории одного из кафе, расположенного в поселке Охотничье города Ялты, – говорится в сообщении.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в 21:35. Огонь охватил площадь в 1200 квадратных метров. В 23:26 пожар локализовали, в 03:09 – полностью ликвидировали. По информации ГУ МЧС по Республике Крым, погибших и пострадавших нет.

В рамках проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о пожарной безопасности.

– При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, – добавили в прокуратуре.

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