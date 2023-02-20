В ДТП на Крымском мосту погибли двое мужчин и молодая девушка - МВД

Фото: пресс-служба МВД по РК

Рано утром 20 февраля на Крымском мосту произошло ДТП с участием трех машин, сообщили «‎КП»-Крым в пресс-службе МВД по Республике Крым. Один из водителей пытался обогнать идущий впереди автомобиль, выехав на «‎встречку»‎, где и произошло столкновение.

Инцидент произошел, предварительно, в 07.30 на 150 километре автодороги «Новороссийск-Керчь».

Фото: пресс-служба МВД по РК

- Водитель автомобиля «ВАЗ-2112» под управлением мужчины 1996 года рождения, направляясь в сторону Керчи, осуществляя обгон впереди едущего транспортного средства «ВАЗ-2103», выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем «Хендай Старекс» под управлением водителя 1970 года рождения, - сообщили в МВД.

Фото: пресс-служба МВД по РК

В результате аварии шофер, который находился за рулем «ВАЗ-211», а также двое пассажиров этого автомобиля (24-летняя девушка и 32-летний мужчина) погибли. Водитель автомобиля «Хендай Старек» с тяжелыми травмами доставлен в больницу.

Фото: пресс-служба МВД по РК

«ВАЗ-2103», который погибший шофер пытался обогнать, получил механические повреждения (его зацепили), водитель и пассажиры этого авто не пострадали.

Ранее пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань» сообщала, что из-за ДТП на Крымском мосту временно приостановлено движение транспорта.

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