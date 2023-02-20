Невзлюбил детей своей подруги: в Севастополе задержали изверга, больше года истязавшего 9-летнюю девочку и 5-летнего мальчика

В отношении матери несчастных детей полицейские тоже начали проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Севастополе полицейские задержали 44-летнего изверга, больше года истязавшего двух малолетних детей. Как рассказали в пресс-службе МВД города-героя, мужчине грозит реальный тюремный срок.

Страшная ситуация вскрылась в ходе рейда «Семья», который проводили сотрудники полиции Гагаринского района. Оперативники выяснили, что в одной из семей не все гладко: изверг регулярно истязал детей своей подруги-иностранки. Причем, продолжалось это все больше года.

- С января 2022 года мужчина систематически наносил побои, унижал и оскорблял двух детей своей сожительницы - 9-летнюю девочку и 5-летнего мальчика, - рассказали в пресс-службе полиции города-героя.

Выяснилось, что раньше севастопольский тиран уже привлекался к «административке» за избиение несовершеннолетних, однако, на путь исправления так и не встал.

На этот раз отделаться административным наказанием домашнему тирану не удастся. На мужчину завели уголовное дело по второй части статьи 117 УК РФ (истязание). Санкция этой статьи предусматривает наказание от трех до семи лет лишения свободы.

Внимание полицейских привлекла и горе-мать, которая позволяла сожителю творить страшное со своими детьми. Выяснилось, что она ранее тоже привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

На данный момент несчастных детей изъяли из неблагополучной семьи. Они находятся в социальном приюте - их жизни и здоровью (в том числе и ментальному) больше ничего не угрожает.

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