Потеплеет до +16: какой будет погода в Крыму с 7 по 14 ноября

Последний месяц осени будет теплее, чем в большинстве регионов страны Фото: Ирина ГЕРЦ

Несмотря на то, что во многих регионах России уже вовсю царствует зима, в Крыму прощаться с теплом пока рано. Хоть и первая неделя ноября была достаточно хмурой, на минувших выходных солнце вновь показалось из-за туч.

«Комсомолка» узнала, какой будет погода на неделю с 7 по 14 ноября. Спойлер: доставать зимние вещи с полок пока не стоит.

Согласно прогнозу крымского Гидрометцентра, на этой неделе в Крыму будет достаточно сухо и тепло. С 7 по 9 ноября средняя температура днем будет держаться в пределах +12… +16 градусов Цельсия, а ночью столбики термометра опустятся до +8 градусов. Немного похолодает лишь во второй половине недели.

- Погоду полуострова с севера будет определять холодный Азиатский антициклон, с юга - Черноморская депрессия, что приведет к усилению холодного северо-восточного ветра до штормовых значений 15-20 метров в секунду, - рассказали в Гидрометцентре.

Ждать холодов, однако, пока рано. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму», заморозков до конца осени на полуострове не предвидится - температура воздуха останется в плюсовых значениях.

- Переменная облачность, никаких осадков. По температурному фону намного теплее, чем должно быть в ноябре, - отметил синоптик.

Температура воздуха и воды в ноябре остается примерно на равных значениях. Так, на Южном берегу Крыма море остыло до +16 градусов Цельсия, а в Севастополе и Евпатории - до +15. Температура морской воды, к сожалению, уже не будет такой комфортной для купания, как в сентябре.

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