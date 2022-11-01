Погода на ноябрь в Крыму 2022: аномальное потепление продержится до зимы

По словам метеорологов, в ноябре на полуострове будет существенно теплее, чем в большинстве регионов страны. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Многие думают, что туристический сезон в Крыму заканчивается летом, но на самом деле рай для курортников здесь царит круглый год. К тому же, по данным синоптиков регионального гидрометцентра, в этом году последний месяц осени порадует теплом. «Комсомолка» узнала, какой будет погода на октябрь в Крыму 2022.

По словам метеорологов, в ноябре на полуострове будет существенно теплее, чем в большинстве регионов страны. В самом начале месяца погода еще будет прохладной, но с 3 ноября столбики термометра поползут вверх. В это время воздух может прогреться до +15 °С. А в конце ноября - опустится до 5-6 °С.

Метеорологи успокаивают отмечают, что «бабье лето» вместе с потеплением задержится почти до конца месяца.

- С 3 ноября в Крыму ожидается переменная облачность, но без осадков, ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью достигнет 9°, а днем поднимется до 15-17°. В этом году у нас выдалась очень теплая осень, поэтому такие высокие температуры продлятся до конца месяца, - рассказала КП-Крым синоптик Вероника Шенгелай.

Так, на южном побережье температура воздуха днем будет держаться в пределах 12-15 °С, а температура воды сохранится в пределах 12-14 °С. Ближе к середине месяца температура плавно опустится до значений +6...+10 °С.

Температура морской воды в Черном и Азовском морях, к сожалению, уже не будет такой комфортной для купания, как в сентябре. Метеорологи обещают воду до 14 градусов, поэтому купаться будет уже не так тепло. Однако в конце октября температура воды в Черном море у берегов Крыма достигла практически июньских показателей – 17 градусов.

Самая высокая температура 31 октября была зафиксирована в Ялте и Алуште.

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