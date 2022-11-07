В результате взрыва газа в частном доме в Севастополе пострадала женщина

Инцидент произошел вечером в минувшее воскресенье. Фото: 92.mchs.gov.ru

Накануне вечером в садовом доме Севастополя произошел взрыв газа в результате разгерметизации системы системы газгольдера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу-герою.

ЧП произошло в 18.42. На место оперативно были отправлены две пожарно-спасательные части, служба пожаротушения, а также сотрудники полиции и скорой помощи.

- По прибытии подразделений установлено, что в результате разгерметизации системы газгольдера произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего случилось частичное обрушение частного садового дома, - говорится в сообщении.

К моменту прибытия спасателей открытого огня не было, поэтому они сразу же приступили к разбору конструкций. Из-под завалов спасли женщину, которой впоследсвии потребовалась госпитализация.

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