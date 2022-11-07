Изнасиловал и задушил знакомую: раскрыто еще одно убийство сексуального маньяка в Севастополе

Ряд аналогичных преступлений злоумышленник, длительное время оставаясь безнаказанным, совершил с 2009 по 2015 годы Фото: Алексей БУЛАТОВ

41-летнего севастопольца, отбывающего пожизненное заключение, осудили за еще одно убийство с изнасилованием. Об этом сообщили в пресс-службе крымского Следкома.

Ранее мужчина получил пожизенный срок за целую серию убийств с изнасилованием. Как оказалось, еще одно аналогичное преступление до сего дня оставалось нераскрытым.

Так, 1 июля 2007 года в районе улицы Шабалина в Севастополе нетрезвый мужчина напал на 35-летнюю знакомую, которая тоже находилась в состоянии опьянения. Изнасиловав и задушив жертву, он скрылся.

- Причастность мужчины к совершению указанного преступления установлена следственными органами на основе генетической экспертизы в ходе проведенной работы по раскрытию преступлений прошлых лет, - говорится в сообщении.

Ряд аналогичных преступлений злоумышленник, длительное время оставаясь безнаказанным, совершил с 2009 по 2015 годы. В 2017 году его все же поймали и дали пожизненное.

Согласно последнему приговору, за свое первое убийство он получил еще 13 лет колонии. Оданако это мало что меняет для серийника, так как по совокупности вынесенных сроков до конца жизни он будет оставаться в заключении.

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