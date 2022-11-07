На пять лет колонии осудили крымчанина, всадившего нож в отчима своей девушки

Молодого человека осудили на пять лет колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бахчисарайский районный суд вынес приговор 22-летнему местному жителю, всадившему нож в отчима своей несовершеннолетней девушки.

В апреле прошлого года парень договорился с возлюбленной о встрече около его дома. Однако в дело решил вмешаться отчим крымчанки, которому молодой человек не нравился.

- Между молодым человеком и отчимом подруги возник словесный конфликт на почве длительных личных неприязненных отношений, мужчина был против общения падчерицы с юношей. В ходе конфликта юный кавалер достал нож и умышленно клинком ножа нанес мужчине один удар в область груди, - говорится в сообщении.

Пострадавший получил тяжелые травмы. Суд приговорил молодого человека к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Напомним, ранее отсидевший за убийство крымчанин избил мать палкой, и теперь снова отправится в колонию.

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