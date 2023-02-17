В Крыму осудили жителя Питера, который собирался воевать на стороне ВСУ

Приговор не вступил в законную силу Фото: Артем КИЛЬКИН

В Крыму вынесли приговор жителю Питера, который принял решение уехать в Украину и принять участие в боевых действиях против сил РФ, сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

- С этой целью он через сеть «Интернет» нашел представителей добровольческого воинского подразделения, участники которого осуществляли вербовку и организацию выезда на территорию Украины граждан Российской Федерации, - говорится в сообщении.

Кураторы передали ему данные о расположении подразделений, а также информировали о необходимости приобрести камуфлированную форму и медикаменты. Также в пользование были предоставлены обучающие видеозаписи по владению стрелковым оружием.

Подозреваемый был задержан на территории Симферополя сотрудниками ФСБ. Уголовное дело было возбуждено по статье за госизмену, мужчину осудили на 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на один год после отбывания лишения свободы.

- Кроме того, суд назначил принудительные меры медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача – психиатра в амбулаторных условиях, - говорится в сообщении.

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