ФСБ задержала украинских диверсантов, готовящих серию терактов в Херсоне

Диверсанты заключены под стражу. Фото: Архив "КП"

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы Службы безопасности Украины, которая готовила серию терактов против сотрудников херсонской администрации, сообщили в пресс-службе федеральной спецслужбы.

По данным ФСБ РФ, в задачи диверсионной группы входило совершение террористических актов в отношении высокопоставленных членов военно-гражданской администрации Херсонской области. Так, спецслужба смогла задержать девять граждан Украины и установить личности их кураторов, которые скрываются на территории России - сотрудники СБУ Самир Шукюров, Виктор Хомяк и Дмитрий Сидей. Во время обысков у диверсантов были изъяты самодельные взрывные устройства.

- В рамках оперативных мероприятий у задержанных изъято более пяти килограммов пластида, электродетонаторы, исполнительные устройства, три готовых к применению украинскими военными гранаты, стрелковое оружие и боеприпасы, а также специальные средства разведки, - отметили в ФСБ.

Также силовики нашли и обезвредили заминированный автомобиль. С помощью него диверсанты хотели совершить покушение на сотрудников администрации.

Возбуждено уголовное дело. Диверсанты заключены под стражу.

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