На мосту продолжаются восстановительные работы. Фото: Марат Хуснуллин

При въезде на Крымский мост со стороны Керчи обнаружили гранату РГД-5. Взрывное устройство лежало в биотуалете - прямо перед постом ДПС.

- Это произошло еще несколько недель назад, - сообщил КП-Крым источник в силовых структурах.

Наш собеседник считает, что боеприпас оставили не с криминальной целью.

- Видимо, владелец гранаты просто решил скрыть боеприпас от сотрудников ГИБДД перед досмотром, не придумал ничего лучше, чем оставить предмет в туалете, - отметил силовик.

По предварительным данным, гранату нашли строители, которые проводят технологические работы на мосту. Взрывоопасный предмет обезвредили саперы.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань» КП-Крым сообщили, что сейчас движение по мосту не затруднено, транспорт проезжает в обычно режиме. За комментариями по поводу гранаты в ведомстве посоветовали обратиться в МВД. Аналогичный ответ корреспондент КП получил и от пресс-службы УФСБ по Крыму и Севастополю. Получить комментарий пресс-службы МВД по Республике Крым к моменту публикации не удалось.

Стационарные посты ДПС открыли на автомобильных подходах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи в 2020 году. Они оснащены современным оборудованием и досмотровым комплексом, который позволяет проверять грузы в больших фурах. Михаил Черников, начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, отмечал, что благодаря этой современной технологии можно увидеть, что находится в скрытых полостях.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошел теракт, организованный украинскими спецслужбами. После взрыва автоцистерны обрушились мостовые пролеты, было приостановлено движение по двум из четырех автомобильных полос.

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