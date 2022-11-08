«Проверено. Мин нет»: в Севастополе отреставрировали необычную историческую надпись

Реставратор Андрей Потеха приехал в Севастополь в свой выходной, чтобы "спасти" важную для города надпись. Фото: Ирина Масликова\VK

Это наша история, наша жизнь! Так отреагировали пользователи соцсетей на новость о реставрации бесценной для Севастополя уличной надписи. На стене одного из домов в центре города теперь запечатлена надпись, выполненная красной краской. «Проверено. Мин нет».

Прохожие могут подумать, что это дань памяти воинам, освободившим город в годы Великой Отечественной войны, или граффити, приуроченное к празднованию Дня разведчика. Но почти каждый севастополец знает - это не просто надпись.

На стене дома Волохова на улице Суворова героическая надпись была сделана еще в мае 1944 года бойцами при разминировании Севастополя. То, что по-настоящему бесценный монумент не исчез за долгие годы - чудо, ведь все это время он был спрятан под толстым слоем штукатурки.

Надпись была сделана освободителями Севастополя в период Великой Отечественной войны. Фото: Ирина Масликова\VK

Как рассказала начальник управления охраны объектов культурного наследия города-героя Ирина Масликова, надпись «Проверено. Мин нет» была обнаружена местными жителями около года назад. Власти опасались, что из-за отсутствия консервации, историческое воспоминание может быть утрачено. Исправить ситуацию мог только опытный специалист по живописи.

После долгих поисков сотрудники Севнаследия нашли реставратора: им оказался художник Андрей Потеха, который сейчас участвует в реконструкции Ханского дворца в Бахчисарае.

- Спасибо Андрею, что откликнулся, в свой выходной на добровольных началах приехал в Севастополь и провел консервацию надписи, - рассказывает Ирина Масликова.

Как Ирина Масликова рассказала «КП-Крым», такая надпись на данный момент - единственная в городе.

- Есть мемориальная табличка на Покровском соборе на улице Большая Морская, но она была установлена позднее. Насколько мне известно, аутентичная надпись пока обнаружена только одна, - подчеркнула руководитель Севнаследия.

Андрей Потеха закрепил пигмент, почистил надпись от мелких фрагментов поздних наслоений, грязи и пыли, расчистил стену от штукатурки по периметру надписи. Фото: Ирина Масликова\VK

Реставратор Андрей Потеха провел работы только на той части стены, где располагается надпись, так как вся она требует основательного ремонта. Однако для города это уже значимый вклад в сохранение бесценного уличного монумента.

- Надписи теперь не страшны погодные условия. Огромное спасибо Андрею за его работу, - заключила Ирина Масликова.

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