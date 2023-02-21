Керченская паромная переправа приостановила работу из-за непогоды

Ограничения будут действовать временно Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена из-за непогоды, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

- По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий (ветер до 22 метров в секунду) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена, - говорится в сообщении.

Напомним, Керченская паромная переправа стала вновь востребована после теракта на Крымском мосту, который в настоящее время продолжают восстанавливать. С ночи на 9 октября через пролив в обе стороны паромами было перевезено более 88 тысяч пассажиров, более 68 тысяч машин и более 7 тысяч железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 2 197 рейсов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Движение на Крымском мосту полностью восстановлено после смертельного ДТП

В пробке, однако, придется постоять около двух часов (поодробнее)