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Общество21 февраля 2023 5:57

Керченская паромная переправа приостановила работу из-за непогоды

Причина - ветер до 22 метров в секунду
Екатерина НАЗАРОВА
Ограничения будут действовать временно

Ограничения будут действовать временно

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена из-за непогоды, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

- По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий (ветер до 22 метров в секунду) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена, - говорится в сообщении.

Напомним, Керченская паромная переправа стала вновь востребована после теракта на Крымском мосту, который в настоящее время продолжают восстанавливать. С ночи на 9 октября через пролив в обе стороны паромами было перевезено более 88 тысяч пассажиров, более 68 тысяч машин и более 7 тысяч железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 2 197 рейсов.

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