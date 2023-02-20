Движение на Крымском мосту полностью восстановлено после смертельного ДТП

Страшное ДТП на Крымском мосту произошло ранним утром 20 февраля. Фото: пресс-служба МВД Крыма

На Крымском мосту, где ранним утром 20 февраля произошло смертельное ДТП, полностью восстановили движение. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань».

- Движение было открыто в 10:45, - подчеркнули в пресс-службе дорожного ведомства.

Уточняется, что после восстановления автомобильного движения, на автоподходах к мосту наблюдается небольшое скопление автомобилей. Водители, едущие со стороны Крыма и Краснодарского края, вынуждены будут постоять в пробке около двух часов.

Напомним, около 7:35 20 февраля на подъезде к аркам Крымского моста со стороны полуострова произошло страшное ДТП с участием трех автомобилей. 27-летний водитель «ВАЗ-2112» выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся с минивеном Hyundai Starex. После этого в них влетел водитель «ВАЗ-2106».

В результате аварии погибли водитель и два пассажира «ВАЗ-2112» - 24-летняя девушка и 32-летний мужчина. Также пострадал и 53-летний водитель корейского минивена - он был доставлен в больницу Керчи. Водитель и пассажиры ВАЗ-2106 не пострадали.

После ДТП движение по Крымскому мосту было ограничено.

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