В Крыму учитель музыки попался на выращивании марихуаны

Приговор вступил в законную силу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Крыму учителя музыки оштрафовали на девять тысяч рублей за найденные у него два куста марихуаны, сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

Продавать крымчанин наркотик не планировал, хранил лишь для собственного употребления, но особо этого не скрывал - держал «‎травку» под рукой, на подставке для нот.

- Согласно приговору Керченского городского суда Республики Крым, житель города Керчь, работающий учителем музыки, незаконно вырастил у себя в квартире два куста растения рода конопля. Части выращенного им растения он незаконно хранил, без цели сбыта для личного пользования, на подставке для нот в своей квартиры, где они были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции, - говорится в сообщении суда.

В суде мужчина отрицать вину не стал и раскаялся. Наказание ему вынесли с учетом того, что у него жена-инвалид, также он помогает соседу с инвалидностью. Изначально его оштрафовали на 10 тысяч рублей, однако зампрокурора Керчи Республики Крым подал апелляцию, которая бала удовлетворена - суд смягчил наказание до 9 тысяч рублей.

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