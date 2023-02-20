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НовостиПроисшествия20 февраля 2023 14:13

Крымчанину грозит до 20 лет колонии за попытку сбыта крупной партии наркотиков

У себя дома он организовал лабораторию по выращиванию марихуаны
Екатерина НАЗАРОВА
Следственным отделом УФСБ в отношении гражданина возбуждено уголовное дело

Следственным отделом УФСБ в отношении гражданина возбуждено уголовное дело

Фото: Иван ВИСЛОВ

35-летнему жителю Симферополя грозит до 20 лет лишения свободы за попытку сбыта крупной партии наркотиков, сообщили в пресс-службу УФСБ РФ по Крыму.

- В домовладении он организовал лабораторию по выращиванию марихуаны. В ходе обыска сотрудниками УФСБ места жительства подозреваемого обнаружен и изъят каннабис в крупном размере, а также части растения конопли, содержащие наркотическое средство массой около 1,2 килограмма - говорится в сообщении.

Против крымчанина возбудили уголовное дело, теперь ему грозит до двадцати лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что трое крымчан пойдут под суд за торговлю наркотиками на материке. Преступная троица продавала запрещенные препараты в Тольятти, Оренбурге, Уфе и Челябинске.

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