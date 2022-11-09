В ДТП трагически погиб замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов

Аксенов также добавил, что семье будет оказана необходимая поддержка. Фото: Сергей Аксенов / ТГ-канал

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования в связи с гибелью заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Все подробности трагедии выясняются.

- Погиб Кирилл Сергеевич Стремоусов. Огромная трагедия, невосполнимая утрата. Нет слов. Он был настоящим бойцом, патриотом России, честным и смелым человеком. Самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким Кирилла Сергеевича. Вечная память и Царствие небесное, - отметил глава республики.

Сергей Аксенов также добавил, что семье погибшего будет оказана необходимая поддержка.

Напомним, всего месяц назад глава Крыма вручил Кириллу Стремоусову российский паспорт. В тот день Сергей Аксенов поблагодарил заместителя главы администрации Херсонской области за то, что в трудное время он не побоялся взять на себя ответственность за регион и людей, сохранил верную и твердую позицию в сложных обстоятельствах.

Заметим, после новостей о гибели Стремоусова в его Telegram-канале появился репост записи Минздрава Херсонской области. В сообщении говорится, что Кирилл Стремоусов попал в аварию, а информация о его состоянии выясняется.

- На место происшествия выехала бригада скорой помощи. Информация о его гибели не является официальной. Как только врачи оценят его состояние - мы предоставим сведения, - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Херсонской области Вадима Ильмиева.

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