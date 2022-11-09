«У него пятеро детей»: глава Херсонской области рассказал о Кирилле Стремоусове, трагически погибшем в ДТП

Кирилл Стремоусов был патриотом Херсонской области и многодетным отцом - он воспитывал пятерых детей, а скоро в семье ожидалось пополнение. Фото: Tg-канал Кирилла Стремоусова

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил информацию о гибели замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова. Как сообщил руководитель нового региона в своем Tg-канале, страшное событие произошло на территории Херсонщины.

Напомним, ранее стало известно, что замглавы херсонской администрации Кирилл Стремоусов попал в ДТП под Геническом. Соболезнования по поводу гибели политического деятеля уже выразили многие высокопоставленные лица полуострова - глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев и спикер Госсовета республики Владимир Константинов.

Как подчеркнул Владимир Сальдо, Кирилл Стремоусов всегда прямо говорил о том, что происходит в Херсонской области.

- Он работал без автомата. Он бывал и на передовой, он бывал и в тылу. Мало таких людей, которые умеют донести людям правду, причем сказанную абсолютно открыто, свободно и доступно, - сказал врио губернатора нового региона России.

Владимир Сальдо выразил соболезнования по поводу трагической гибели своего заместителя и подчеркнул, что сообщить о смерти Кирилла Стремоусова будет очень сложно его родным и близким.

- Он многодетный отец - у него пятеро детей и должен в скором времени родиться шестой. Конечно же, мы позаботимся обо всех них, но Кирилла, к сожалению, уже не вернуть, - заключил Владимир Сальдо.

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