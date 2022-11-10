Погибший находился за рулем своего Range Rover. Фото: ruedin.ru

Как рассказал «КП»-Крым осведомленный источник, ДТП, по предварительным данным, произошло на Объездной дороге Симферополя. По словам нашего собеседника, 66-летний Алексей Ременюк, ехавший за рулем своего Range Rover, мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

- Они отмечали день рождения в «Рыбацкой деревне». После мероприятия Сергей Иванович отправился домой на машине. За рулем был сам, с ним в автомобиле находился еще один мужчина, который также погиб, - рассказал «КП» осведомленный источник.

Официально Алексей Ременюк находился на пенсии, однако, по некоторым данным, он имел отношение к базе отдыха «Рыбацкая деревня». Именно там проходило торжество, с которого возвращался экс-депутат.

Алексей Ременюк в 1983 году окончил Крымский сельскохозяйственный институт им. Калинина по специальности «Экономист-организатор производства». В 2006-м году был награжден званием «Заслуженный экономист Украины».

К моменту публикации «КП» не удалось получить комментарий по поводу произошедшего в пресс-службе МВД по Республике Крым.

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