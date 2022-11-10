Путешествовал автостопом в США и написал книгу: что известно о погибшем Кирилле Стремоусове

Погибший чиновник вместе с семьей. Фото: Tg-канал Кирилла Стремоусова

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, погибший в ДТП под Геническом, - многодетный отец. Как сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, у чиновника пятеро детей, и в скором времени должен родиться шестой. Что еще известно о погибшем?

Кириллу Стремоусову было 45 лет. Он окончил Западноукраинский национальный университет. Затем был владельцем компании по производству кормов для рыб. Позже возглавил рыбинспекцию, а в 2007 году занял руководящую должность в Киевском комитете рыбного хозяйства. Однако в 2009 году он уволился и уехал в Херсон. В 2011 году Кирилл Стремоусов получил рабочую визу в США и отправился туда собирать материал для собственной книги. Несколько лет он путешествовал автостопом по США, Центральной и Южной Америке, а потом написал о своих впечатлениях книгу «Записки мотоциклиста».

Вернувшись в Херсон, Кирилл Стремоусов основал информагентство «Таврия ньюс» и был одним из организаторов пробежек в поддержку России. В 2013 году активист поддерживал Виктора Януковича, основав политическую организацию «За президента Украины», а в 2014 году он организовал антимайданный митинг в Херсоне. Позже ныне погибший был председателем Херсонского отделения Социалистической партии Украины. С 2021 года стал членом пророссийской партии «Держава».

Месяц назад глава Крыма Сергей Аксенов вручил Кириллу Стремоусову российский паспорт. Он поблагодарил заместителя главы администрации Херсонской области за то, что в трудное время тот не побоялся взять на себя ответственность за регион и людей, а еще сумел сохранить верную и твердую позицию в сложных обстоятельствах.

Вечером 9 ноября стало известно о том, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Кирилл Стремоусов награжден орденом Мужества посмертно.

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