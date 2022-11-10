Попал под влияние украинской пропаганды: ФСБ задержала крымчанина за призывы к экстремизму

Виновным оказался 29-летний симферополец. Фото: скриншот из видео ФСБ по Крыму и Севастополю

В Симферополе в Железнодорожном районном суде вынесли приговор мужчине, который призывал к насилию против одной из национальностей. Как сообщили в пресс-службе ФСБ по Крыму и Севастополю, экстремиста задержали сотрудники спецслужбы еще в апреле 2022 года.

Виновным оказался 29-летний симферополец. Несколько месяцев назад он опубликовал в групповом чате одного из мессенджеров сообщение, в котором, по мнению экспертов, были открытые призывы к экстремизму и национализму.

Во время допроса крымчанин объяснил, что попросту попал под влияние украинской пропаганды после просмотра украинских СМИ.

- Следственным отделом УФСБ в отношении гражданина было возбуждено и расследовалось уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ, - отметили в ФСБ.

Крымчанина обвиняли по статье публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета. Железнодорожный районный суд Симферополя признал мужчину виновным.

Подсудимого приговорили к 1,5 годам колонии. Кроме того, ему в течение двух лет будет запрещено размещать информации в Сети. Приговор уже вступил в законную силу.

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