«Не планируйте ничего важного»: крымский эксперт рассказала, чего ждать от серии магнитных бурь в ноябре

По словам Евстафьевой, не стоит зацикливаться на геомагнитной активности и заранее программировать себя на неудачи. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Не так давно астрологи пугали крымчан «Кровавым» затмением, которое произошло 8 ноября. Его последствия могут длиться еще как минимум месяц. Но и это не все. Начиная с середины ноября, Землю накроет серия магнитных бурь и геомагнитных возмущений. Об этом свидетельствуют данные сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Так, метеоволнения начнутся 18 ноября. Магнитная буря в этот день достигнет уровня G1, поэтому будет особенно ощутима для метеозависимых людей. Через шесть дней после - 24 ноября вновь произойдет повышение фона, а 25 числа Землю охватит еще одна буря похожей силы.

Как рассказала КП-Крым завкафедры нормальной физиологии медакадемии КФУ имени Вернадского Елена Евстафьева, в период геомагнитной активности в зоне риска окажутся метеозависимые и люди с хроническими заболеваниями.

- Сильнее всего ощущают подобные явления люди с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями или просто те, кто излишне эмоционален. Нестабильная психика тоже может быть поводом для реакции на магнитные бури, - отмечает эксперт.

По мнению специалиста, большая часть людей обычно легко переносит возмущающие факторы во внешней среде, но к любым изменениям нужно быть готовым.

- Если у вас ослаблен организм или вы знаете, что часто реагируете на подобные явления, то приближающиеся магнитные бури могут оказать значительное давление или даже привести к тяжелым последствиям. Это могут быть головные боли, вялое состояние, повышение температуры или, наоборот, чрезмерная возбудимость. Поэтому в эти дни лучше заранее не планировать ничего важного и серьезного, чтобы не пожалеть о случившемся, - отметила она.

Однако, по словам Евстафьевой, не стоит зацикливаться на геомагнитной активности и заранее программировать себя на неудачи. Чтобы магнитные бури не застали вас врасплох, нужно просто тщательно следить за своим состоянием и продолжать жить привычной жизнью, не забывая об отдыхе.

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