Секс в большом городе: как жили бордели Симферополя больше 100 лет назад

Здание № 18 на нынешней Ефремова, а в прошлом Миллионной, ныне является обычным жилым домом Фото: Ольга ДАНИЛЕЦ

Безликая улица Ефремова в старой части Симферополя сейчас ничем не приметна. Аварийные дома с оголенными фасадами безмолвно смотрят на прохожих. По разбитой дороге бегает детвора, у входа в продуктовый курит недовольная продавщица, а старики чинят ржавые жигули. Люди и не подозревают, что живут на улице, которая 170 лет назад считалась кварталом «красных фонарей».

ПРОСТИТУТКИ ЗАЗЫВАЛИ МУЖЧИН С БАЛКОНОВ

Дом № 18 на нынешней Ефремова, а в прошлом Миллионной, скрывал темные тайны. Едва последний солнечный луч прятался за горизонтом, просыпалось желание. Бытует миф, что в царские времена в доходном доме находился бордель.

Архивный снимок. Фото предоставлено Иваном Коваленко

- Богатый купец построил многоквартирное жилье, где снимали квартирки и комнатушки люди с небольшим доходом. Улица Ефремова по вечерам плохо освещалась, но всегда была шумной. Днем - из-за проходящей трамвайной линии, а вечером - из-за шумных компаний. Говорят, на балконах стояли женщины развратного вида, которые зазывали мужчин, - поведал КП житель дома № 18 Владимир.

Краевед и научный сотрудник музея истории Симферополя Алексей Эйлер рассказал, что возле столичного дома терпимости работал центр подготовки учителей.

- В трехстах метрах находилась мечеть, а в полукилометре - православный храм и синагога. Естественно, постыдное соседство не нравилось учителям и верующим, но повлиять на ситуацию они не могли.

Улица Ефремова в Симферополе Фото: Ольга ДАНИЛЕЦ

МИФЫ И ВЫДУМКИ

Однако симферопольский краевед Иван Коваленко уверен, что места сексуальных утех в доме №18 по улице Ефремова быть не могло. Ведь здание построили в 1910 году, когда проституция была уже незаконна и строго каралась.

- Дом 18 по улице Ефремова - единственный из строений Старого города, удостоенный быть напечатанным на дореволюционных открытках. И один из самых «киношных» домов. Здесь снимали эпизоды фильмов «Сошедшие с небес», «Сумка инкассатора», «Сентиментальный роман», «Мой первый друг». Трехэтажное здание, напоминающее романтический замок, возводилось как доходный дом – квартиры здесь сдавались внаем, - поведал Иван Коваленко.

no-title Фото: Ольга ДАНИЛЕЦ

Историк добавил, что дом построил одесский мещанин Дормидонт Крылов, который получил выгодный подряд на устройство электрических столбов в Симферополе.

- В 1910 году на участке отца инженер Федор Крылов построил дом и числился его владельцем до 1920 года. Хотя среди горожан упорно ходят слухи о том, что «дом Крылова» до 1920 года выполнял функцию дома терпимости. А нынешняя улица Ефремова была чем-то вроде «улицы красных фонарей». Действительно, какая-то часть сдаваемых внаем квартир, могла использоваться для встреч проституток со своими клиентами. Но вряд ли тут был публичный дом. Все подобные заведения города, работающие официально, были закрыты к 1910 году, - объяснил краевед.

Есть даже легенда о специальной символике на доходном доме в форме кованого сердца. Мол, так клиенты понимали, где искать любовь за деньги. Но краевед развеял и этот миф. Иван Коваленко объяснил, что при строительстве здания архитектор, заведомо зная, что Крым является сейсмической зоной, заложил в строение армированный пояс. И кованая деталь является его частью.

no-title Фото: Ольга ДАНИЛЕЦ

НЕМНОГО ИСТОРИИ

В исторических статьях отмечается, что в Российской империи долго пытались бороться с проституцией. В числе борцов за нравственность были Петр I и Екатерина II. Но интимные услуги предоставлялись подпольно, провоцирую вспышки венерологических заболеваний. А после указа Николая I в 1843 году дамы легкого поведения и вовсе начали работать легально.

С тех пор дам древней профессии начали регистрировать во «Врачебно-полицейских комитетах». За ними установили строгий контроль. У жриц любви забирали паспорта, а взамен выдавали «заменительные билеты», которые в народе называли «желтыми билетами». Появились и возрастные ограничения для проституток - только с 16 лет, а врач еженедельно проставлял отметки на предмет заболеваний или беременности.

ЯРКАЯ ПОМАДА И ЛЕГКИЕ ПЛАТЬЯ

Девицы из публичных домов пытались ухаживать за собой, надевали легкие платья, красили губы ярким цветом, подводили глаза, обильно наносили светлую пудру на кожу лица и тушь на ресницы. Такие сведения собрал редактор журнала «Трезвость и бережливость» Дмитрий Бородин, побывавший с научными целями в 52 публичных домах России.

Из его воспоминаний можно сделать вывод, что приятным местом бордели назвать было сложно:

- При входе в доме вас поражает какой-то особый, специфический запах. Вентиляция всюду очень плоха, открыть же форточки в залах невозможно, так как все окна задрапированы и закрыты от глаз людей, проезжающих по улицам, - писал журналист.

В материалах государственного архива Крыма значится, что многие становились проститутками уже с 15 лет, хоть это было и незаконно. Такие молодые девочки могли зарабатывать в день столько же, сколько обычный трудяга получал за месяц работы на табачной плантации. За один визит клиенты платили от 50 копеек до 5 рублей, все зависело от возраста, умений жрицы любви и уровня дома терпимости.

По состоянию на 1889 год в Симферополе значилось 74 проститутки. Из них живущих в домах терпимости - 49, одиночек - 25. По национальности: русских - 55, евреек - 13, немок и полек по 2, гречанок и молдаванок по 1. Одиннадцать девушек были грамотные, некоторые до проституции занимались швейным делом, работали служанками или просто жили с родителями. В архивных документах также значится, что 13 девушек насильственно приобщили к занятию проституцией, а вот остальные встали на этот путь добровольно.

«ТОРГОВЛЯ ЖИВЫМ ТОВАРОМ»

Краевед Иван Коваленко добавил, что на рубеже XIX и XX веков в Симферополе действовало пять официально зарегистрированных домов терпимости, в которых трудилось около 200 жриц любви. Все они состояли на учете в полиции и проходили постоянный медицинский контроль.

- Эти легальные бордели размещались на Миллионной улице. Одна из газет того времени писала: «…на Миллионной улице в каждом доме производилась торговля живым товаром». Хозяйками официальных домов терпимости здесь были дамы: Гидалевич, Стрелецкая, Фендель, Когур и Немировская. Работающие у них девушки получали около 15 рублей в месяц.

На 1897 год, кроме официальных 200 проституток, в Симферополе работали еще около 90 одиночек. Разрешение на открытие дома терпимости давал полицмейстер города с уведомления губернатора.

- Тогдашний Таврический губернатор Василий Васильевич Новицкий в 1909 году решил закрыть все дома терпимости и объявил борьбу с проституцией. По его решению и улица Миллионная была переименована в Подгорную в 1910 году, - заключил крымский историк.

БЕДНАЯ И ОДИНОКАЯ СТАРОСТЬ

Предоставлять сексуальные услуги женщины могли до определенного возраста. После 30 лет проститутки становились с каждым годом все дешевле. Элитные бордели больше не хотели с ними работать.

Проститутки в преклонном возрасте работали индивидуально и продавались за гроши. Часто они были заражены венерологическими заболеваниями, спать с ними было небезопасно. Старость женщины легкого поведения встречали в одиночестве и бедности. Мужчины не женились на дамах такого промысла. Да и в общество ночные бабочки больше не были вхожи, горожане их активно стыдили.

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