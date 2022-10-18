Огромные трещины и осыпающийся фасад: в Симферополе разрушается особняк Ракова, в котором отдыхал сам Черчилль

Особняк построили в Симферополе в 1907 году Фото: Ольга ДАНИЛЕЦ

Симферополь не может похвастаться дворцами, как Южный берег Крыма, но столица все еще сохранила редкие экземпляры зданий с невероятной историей и экстерьером. Улица Шмидта, а в прошлом Потемкинская, - узкая и неприметная. Но именно здесь находится дом под номером 15 с металлической башней, который буквально приковывает взгляды прохожих. Особняк Ракова - так называется строение со старой статуей льва при входе. В этом году ему исполнилось 115 лет. Прекрасный экземпляр стиля модерн - редкость для города и архитектурная жемчужина, которая рассыпается на глазах.

Этот дом на Шмидта приковывает взгляды Фото: Ольга ДАНИЛЕЦ

ДОМ БЫЛО ВИДНО ДАЖЕ С НЕАПОЛЯ СКИФСКОГО

К началу ХХ века характер застройки в Симферополе резко изменился. Ранее строительство концентрировалось в центральных частях города, цены на землю росли, домовладельцев интересовала только прибыль, поэтому стали появляться дома в несколько этажей. Центр Симферополя постепенно смещался и расширялся. Главными стали улицы, где были расположены банки, мануфактурные магазины и гостиницы.

Нынешняя улица Шмидта с конца XIX века начала интенсивно застраиваться. В 1906 году владелец этой земли Ридник умер, что значительно ускорило этот процесс. Наследники тут же стали распродавать полученные земли.

- В 1907 году на улице построили особняк Ракова. Здание значительно отличалось от типовой застройки той части города своей причудливой архитектурой. Дом украсила островерхая крыша, декоративное оформление стен и главное чудо – лев, лежащий у входа. В те времена помещение считалось самым высоким на улице, его было видно даже с Неаполя Скифского и Петровских скал, - рассказал КП-Крым краевед, автор книг о Симферополе Александр Шилко.

Вход в здание "охраняет" лев Фото: Ольга ДАНИЛЕЦ

О самом особняке сохранилось мало сведений, неизвестно даже имя архитектора. Но есть интересный факт. Проект жилого дома в Евпатории, найденный в архиве, удивительным образом напоминает симферопольский дом Раковых.

- Этот проект мог быть продан неизвестным евпаторийским архитектором кому-то в Симферополе и с небольшими изменениями воплощен при строительстве дома Ракова. Проект был утвержден Евпаторийской управой 8 января 1905 года. И, вполне возможно, что его автором мог быть архитектор, закончивший Петербургский институт гражданских инженеров Адам Генрих, служивший в это время городским архитектором Евпатории, - пишет в своей статье «Малоизвестные страницы Симферополя» историк и краевед Марина Кутайсова.

О владельце имения достоверно мало что известно. Одни историки утверждают, что строение принадлежало дворянину Константину Ракову, другие говорят о состоятельном фабриканте Митрофане Ракове, который также мог быть градоначальником Симферополя.

- После Октябрьской революции имение национализировали и стали использовать как гостиницу Совета Народных Комиссаров АССР. Во время Великой Отечественной войны дом для своих нужд использовали немецкие оккупанты. Скорее всего, именно поэтому особняк Ракова не пострадал. Сохранился даже интерьер дома, - отметил Александр Шилко.

НА БАЛКОНЕ ОСОБНЯКА КУРИЛ САМ ЧЕРЧИЛЛЬ

Но истинную славу здание получило благодаря визиту премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. По словам крымских краеведов, политик останавливался в особняке 3 февраля 1945 года. Именно в этот день Черчилль с делегацией прибыл в Крым на четырехмоторном самолете РКУ-54 на военный аэродром в Саках.

Памятная табличка сохранилась Фото: Ольга ДАНИЛЕЦ

- Полет на полуостров был долгим и утомительным. Черчилль летел с острова Мальты. В Югославии для сопровождения премьера в небо поднялись советские истребители. Иосиф Сталин к тому времени уже был в Ялте, но на встречу важных гостей в Саки не приехал, поручив эту важную миссию министру иностранных дел Вячеславу Молотову, - говорится в исторической статье, посвященной Ялтинской конференции.

По дороге на ЮБК, где проходила конференция, премьер-министр остановился в особняке Ракова. Гостиница находилась рядом с трассой, что было очень удобно для делегации.

- Действительно, есть история про остановку Черчилля в имении. По разным данным, пробыл он там около часа. Свидетели из сопровождающей англичан охраны НКВД вспоминали потом, что премьер не раз выходил на балкон и курил свою знаменитую семидюймовую сигару. Известно, что с балкона 2-го этажа он с любопытством наблюдал за развернутым на территории Детского парка зенитным полком, приведенным в полную боевую готовность, - поведал научный сотрудник музея истории Симферополя Алексей Эйлер.

Краевед Александр Шилко добавил, что по неподтвержденной информации, один из секретарей премьер-министра Великобритании писал в своей книге о застолье в Симферополе, в котором принимал участие сам Черчилль. Данных о том, где он бывал, помимо этой гостиницы, нет. Поэтому есть байка, что званый обед подавали именно в особняке Ракова. На нем присутствовали советские военные и окружение политика. Сам Черчилль писал о статуе льва, который смотрел на него как соотечественник. Скорее всего, говорилось о льве у особняка Ракова.

Гостиница располагалась в здании до 1946 года, после чего ее преобразовали в многоквартирный дом. По состоянию на 2001 год в нем находилось 13 квартир.

ОТ ПРЕЖНЕЙ КРАСОТЫ ОСТАЛИСЬ ТОЛЬКО ИСТОРИИ

Сейчас особняк находится в ветхом состоянии, глубокие трещины пронзают здание и разрастаются, как метастазы. Дом жилой, однако журналистам КП двери никто не открыл. Пластиковые окна, решетки на них, цветы на подоконниках и современные шторы говорят о том, что скорее всего, от исторического интерьера мало что сохранилось.

В целом здание представляет собой один из образцов застройки периода начала ХХ века, содержащий в фасадном декоре элементы русского модерна и эклектики. Особняк является важным элементом исторической застройки города и объектом культурного наследия региона.

Особняк рушится буквально на глазах Фото: Ольга ДАНИЛЕЦ

- Дом построен асимметричным в стиле модерн. На здании виднеется двухъярусная прямоугольная металлическая башня. Фасад украшен выступающим карнизом, который держится на деревянных кронштейнах, установленных на углах башни. Окна выполнены в омегообразной форме. В здании есть несколько выходов. На втором этаже располагается балкон, опирающийся на четырехгранные колонны, - указано на крымском архитектурном портале.

Особняк стоит на бутовом фундаменте, цоколь из известняка, а стены из ракушечника. Сохранились фрагменты лепнины потолков и стен.

Дом остро нуждается в реставрации, обычного ремонта уже будет мало. По информации Министерства культуры Крыма, в настоящее время помещения используются под жилье. Все квартиры приватизированы. Исходя из документа «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия регионального значения», расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии обязаны осуществлять собственники здания.

А это значит, что имение может никогда не вернуть былой вид. Аварийное состояние со временем вытеснит жильцов, а особняк будет постепенно погибать, оставаясь прекрасным образцом архитектуры ХХ века лишь на снимках.

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