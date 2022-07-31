Недостроенное здание в центре Симферополя снесут за 15 миллионов рублей

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На снос пятиэтажного недостроенного здания в Симферополе на улице Желябова, 23 потратят более 15 миллионов рублей. Об этом говорится в распоряжении главы Республики Крым о выборе единственного подрядчика.

- Определить ООО «Фирма «Тандем» единственным подрядчиком по муниципальному контракту, предметом которого является снос объекта: «Снос объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Желябова, 23 (5-ти этажное недостроенное здание)», с ценой Контракта 15 миллионов 558 тысяч 54 рубля, - сказано в документе.

Ранее сообщалось, что школу №36 в Симферополе отремонтируют за 102,4 миллиона рублей Подрядчиком выступит ООО «Комплект».

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