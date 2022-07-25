Школу №36 в Симферополе отремонтируют за 102,4 миллиона рублей

Еще одну школу в Симферополе ждет капитальный ремонт Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школу №36 на улице Балаклавская в Симферополе отремонтируют за 102,4 миллиона рублей. Об этом сказано в распоряжении главы Крыма о выборе подрядчика.

- Определить ООО «Комплект» единственным подрядчиком по муниципальному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт МБОУ «СОШ-ДС №36» Республика Крым, Симферополь, улица Балаклавская, 73», с ценой контракта 102 386 364 рубля, - сказано в документе.

Ранее сообщалось, что в Симферополе установят 24 игровые площадки для детей за 40 миллионов рублей. На сегодняшний день на 100% готовы девять таких объектов. На каждой площадке будет установлен игровой комплекс для маленьких крымчан в возрасте от 6 до 13 лет, развивающая интерактивная доска, качели и песочницы.

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